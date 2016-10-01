 Ümit kadro açıklandı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ümit kadro açıklandı

    Ümit kadro açıklandı
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çıkacak olan Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Şu isimler ayyıldızlı kadroya davet edildi: Gökhan Akkan, Erce Kardeşler, Alperen Babacan, Emre Uruç, Necati Yakuplar, Özgür Özdemir, Erol Alkan, Tolgahan Mulla Çiçek, Özkan Taştemur, Kenan Karaman, Hasan Artarslan, Salih Uçan, Kubilay Sönmez, İrfan Can Kahveci, Tugay Kacar, Bilal Başacıkoğlu, Cengiz Ünder, Beykan Şimşek, Oğulcan Çağlayan, Mustafa Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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