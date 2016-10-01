Ümit kadro açıklandı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çıkacak olan Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Şu isimler ayyıldızlı kadroya davet edildi: Gökhan Akkan, Erce Kardeşler, Alperen Babacan, Emre Uruç, Necati Yakuplar, Özgür Özdemir, Erol Alkan, Tolgahan Mulla Çiçek, Özkan Taştemur, Kenan Karaman, Hasan Artarslan, Salih Uçan, Kubilay Sönmez, İrfan Can Kahveci, Tugay Kacar, Bilal Başacıkoğlu, Cengiz Ünder, Beykan Şimşek, Oğulcan Çağlayan, Mustafa Altıntaş, Kubilay Kanatsızkuş.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Ümit kadro açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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